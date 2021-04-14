ظهور ياسمين جمال في الحلقه التانيه من ضل راجل





تجسد الفنانه ياسمين جمال دور مدرسة وهي زميله ياسر جلال الذي يقوم بدور مدرسه التربية الرياضيه





ياسمين جمال لها العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضيه ، لكن تواجدها في دراما رمضان هذا العام بالحجاب يعد ظهورا مميزا، وتظهر بدور جديد بالحجاب وهو دور المدرسه الجدعه التي تقف مع زميلها ياسر جلال وتدعمه.



يذكر أن من أعمال الفنانه ياسمين جمال مسلسل الحصان الأسود مع أحمد السقا، وياسمين صبري، واخر اعمالها كان بنت القبائل.



مسلسل ضل راجل بطوله ياسر جلال ، نرمين الفقي، ياسمين رئيس ، نور، محمد ابراهيم يسري ، تاليف احمد عبد الفتاح وإخراج احمد صالح