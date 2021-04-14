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مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث تجمهر أكتوبر"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الأربعاء الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد ـ طالب ـ صادر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في أحداث تجمهر أكتوبر في القضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أكتوبر والمقيدة برقم 4195 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة وبرقم 92 لسنة 2014 حصر تحقيق الأحداث الطارئة وذلك لجلسة 9 مايو المقبل. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت قد اتهمت النيابة العامة واخرين سبق الحكم عليهم بعدة تهم منها الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والتأثير علي السلطات بواسطة أسلحة نارية وبيضاء عبارة عن فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف 

كما اتهمتهم النيابة العامة باستعراض القوة والعنف أمام المارة والمواطنين القاطنين ورجال السلطة العامة وذلك بقصد ترويع الأمن والسكينة العامة وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم العام وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات. 

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