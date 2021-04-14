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غرامات على المخالفين.. إجراءات الدولة لمجابهة كورونا في رمضان

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لم تغفل الدولة لحظة عن متابعة مستجدات فيروس كورونا في مصر، وتزايد أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة، ما استدعى إصدار قرارات قوية كضرورة تطبيق "الغرامات الفورية" على المخالفين لإجراءات مواجهة الوباء.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

الإجراءات الوقائية
في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال هذه المرحلة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وخصوصًا ارتداء الكمامة.

تطبيق "الغرامات الفورية"
وفيما يخص المخالفين لقرارات الدولة لمجابهة كورونا، أكد مدبولي، ضرورة تطبيق "الغرامات الفورية" عليهم، خصوصًا مع تزايد أعداد المصابين خلال تلك الفترة.

طوارئ في المستشفيات
وأعلنت وزارة الصحة، حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات، وتوفير الأدوية الخاصة ببروتكول علاج مصابي كورونا، وإعداد تقرير يومي خاص بتنكات الأكسجين داخل المستشفيات.

حملات التطعيم 
وناشدت المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات، مؤكدةً أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية.

وتابع ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم ستكون في الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكثفت الصحة، المراكز لتصل إلى 200 مركزًا، لتخفيف زحام المواطنين، وكشفت أنه حال ازدياد المواطنين على تلقى اللقاح بعد تسجيل بياناتهم على الموقع، سيتم تخصيص 5000 مركز ووحدة صحية على مستوى المحافظات.

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