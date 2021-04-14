تفاصيل اللقاء الدوري لمحافظ الدقهلية بالنواب والتنفيذيين (صور)

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بأعضاء البرلمان "النواب والشيوخ" في اللقاء الأسبوعي بهم، وأكد "مختار" على التعاون والتنسيق الدائم والمستمر لحل مشكلات المواطنين وتحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية في جميع مجالات قطاعات الخدمات والمرافق.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ) لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات.





وفي ذات السياق فقد ترأس "مختار" اللقاء الدوري لوكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات رؤساء قطاعات المرافق بالدقهلية مع النواب لاستعراض مطالب واحتجاجات المواطنين في مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.



