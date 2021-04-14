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سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف بمناطق زمزم والحراسات ببورسعيد (صور)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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رافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي ومسؤول بنك الاستثمار الأوروبي بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق زمزم والحراسات والتي شهدن أعمال تطوير وإحلال ورفع كفاءة على أعلى مستوى بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال منحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وتحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

رافقهم خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وم. مدحت مسعود رئيس قطاع التنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندسة أمل الألفي مدير مشروعات المنحة الأوروبية. 

يذكر أن حي الضواحي قد شهد أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق بتكلفة ٣٠ مليون جنيها بداية من شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠ ومن المخطط ان يتم الانتهاء من كافة أعمال تطوير قطاع الصرف الصحي بالضواحي خلال نهاية العام الحالي، وذلك بعدد مستفيدين ٤٢ ألف من سكان العمارات بالمناطق المذكورة يأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على تنمية، المجالات الخدمية بالأحياء الأكثر احتياجا بما يساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

والتقى محافظ بورسعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بعدد من أهالي المنطقة، حيث وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده في تطوير شبكات الصرف الصحي بالمنطقة والتي كانت تعانى العديد من المشاكل لفترة طويلة، معربين عن سعادته بالتنمية التي شهدها حي الضواحي مؤخرا. 

وأكد محافظ بورسعيد أننا نسعى لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الأحياء وتحقيق التنمية الشاملة والتي توفر حياة كريمة للمواطن البورسعيدي. 
سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف بمناطق زمزم والحراسات ببورسعيد (صور)
سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف بمناطق زمزم والحراسات ببورسعيد (صور)
سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف بمناطق زمزم والحراسات ببورسعيد (صور)
سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف بمناطق زمزم والحراسات ببورسعيد (صور)
سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف بمناطق زمزم والحراسات ببورسعيد (صور)
سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف بمناطق زمزم والحراسات ببورسعيد (صور)

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