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مواطنو بورسعيد بمنطقة السيدة خديجة يشيدون بمشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:11 م
شيماء الريس
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أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بمستوى تطوير العديد من المشروعات الخدمية التي شهدها حي الضواحي والذي كان له نصيب كبير من اهتمام المحافظة تماشيا مع الطفرة المنشودة بمختلف أحياء بورسعيد، جاء ذلك خلال تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي ومسؤول بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشاد المواطنون، بأعمال تطوير مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة السيدة خديجة (أ_ب) والتي شهدت أعمال تطوير وإحلال ورفع كفاءة على أعلى مستوى في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وتحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
والتقى محافظ بورسعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بعدد من أهالي المنطقة، مؤكدا لهم حرصه الدائم على تطوير كافة الخدمات المقدمة بالحي وتحقيق التنمية التي تليق بأهالينا في حي الضواحي، ومن جانبهم وجه عدد من سكان المنطقة الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده في تطوير شبكات الصرف الصحي بالمنطقة وانتهاء مشكلة الصرف والتي كانت من أهم مشكلات أهالي المنطقة.
يذكر أن حي الضواحي قد شهد أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق بتكلفة ٣٠ مليون جنيها بداية من شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠ ومن المخطط أن يتم الانتهاء من كافة أعمال تطوير قطاع الصرف الصحي بالضواحي خلال نهاية العام الحالي، وذلك بعدد مستفيدين ٤٢ ألف من سكان العمارات بالمناطق المذكورة، يأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على تنمية المجالات الخدمية بالأحياء الأكثر احتياجا بما يساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.
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