Advertisements
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 137 مليونًا
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:16 م
وكالات
Advertisements
تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 137 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز"
الأمريكية، بأن عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم، وصل إلى 814 ملايين
جرعة.
وأشارت البيانات، إلى أن عدد المتعافين
تجاوز 78 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و959 ألف حالة.
وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم
من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا
وتركيا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا وبولندا والأرجنتين والمكسيك وإيران.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements