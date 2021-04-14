Advertisements

"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 137 مليونًا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 137  مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

 

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم، وصل إلى 814 ملايين جرعة.

 

وأشارت البيانات، إلى أن عدد المتعافين تجاوز 78 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و959 ألف حالة.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا وبولندا والأرجنتين والمكسيك وإيران.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ إصابات كورونا

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يحدد بديل محمد هاني أمام الزمالك

منذ ساعة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 22 ساعة

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 10 قرارات من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ أقل من نصف ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في كأس مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"جونز هوبكنز": 77 مليون إصابة بكورونا حول العالم

1.86 مليون وفاة 86.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم

87.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

جونز هوبكنز: إصابات كورونا تلامس 99 مليوناً

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 102.6 مليون

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 108.5 ملايين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:21 م

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:21 م

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

01:00 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

01:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة