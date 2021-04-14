Advertisements

تعرف على تفاصيل أعمال تامر عاشور الغنائية بشهر رمضان

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


يتواجد الفنان تامر عاشور، خلال شهر رمضان الكريم ب ٣ أعمال غنائية.

وتكون الأعمال الغنائية هي إعلان لصالح إحدى المستشفيات بالأسكندرية و المتخصصه لعلاج مرض السرطان، وأغنية الإعلان من كلمات  نور عبدالله، ولحن مصطفي العسال، ومن توزيع  الهامي دهيمه و احمد حسام.

ويكون العمل الثاني هو  تتر مسلسل "ولاد ناس" وأغنية التتر تحمل عنوان"زحمة وشوش" وهي من كلمات دعاء عبدالوهاب، ولحن تامر عاشور
وتوزيع طارق مدكور.

والعمل الثالث والأخير هو برنامج منازل الروح - د. عمرو خالد
كلمات : محمد ابوزيد - يحي أبوزيد
لحن احمد زعيم، توزيع عادل حقي.

جدير بالذكر أن  مسلسل "ولاد ناس" من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرين.

أخبار تهمك

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في كأس مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يحدد بديل محمد هاني أمام الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ نصف ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 22 ساعة

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 6 ساعات

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:21 م

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:21 م

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

01:00 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

01:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة