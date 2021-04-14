تعرف على تفاصيل أعمال تامر عاشور الغنائية بشهر رمضان





يتواجد الفنان تامر عاشور، خلال شهر رمضان الكريم ب ٣ أعمال غنائية.



وتكون الأعمال الغنائية هي إعلان لصالح إحدى المستشفيات بالأسكندرية و المتخصصه لعلاج مرض السرطان، وأغنية الإعلان من كلمات نور عبدالله، ولحن مصطفي العسال، ومن توزيع الهامي دهيمه و احمد حسام.



ويكون العمل الثاني هو تتر مسلسل "ولاد ناس" وأغنية التتر تحمل عنوان"زحمة وشوش" وهي من كلمات دعاء عبدالوهاب، ولحن تامر عاشور

وتوزيع طارق مدكور.



والعمل الثالث والأخير هو برنامج منازل الروح - د. عمرو خالد

كلمات : محمد ابوزيد - يحي أبوزيد

لحن احمد زعيم، توزيع عادل حقي.



جدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرين.