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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:59 م
محمد أيمن
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تقام اليوم الأربعاء مواجهة بوروسيا دورتموند ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز السيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ويدخل أبناء جوارديولا المواجهة بنية التعادل أو تحقيق الفوز للعبور إلى الدور نصف النهائي.
وتنطلق مواجهة الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
وتُنقل المواجهة عبر القنوات التالية :-
beIN Sports 2 HD Premium عصام الشوالي
Match Football 1
TV 6 Sweden
TV3 Sport 1 Dan
V 4 Norge HD
beIN Sports HD 3 English
Sky Sport 2 HD Germany
Futbol 1 HD
Movistar Liga de Campeones HD1
BT Sport 3 HD
RMC Sport 2
Polsat Sport Premium 2 HD
Eleven Sports 2 HD portugal
Sky Sport Austria 1 HD
beIN Sports Connect
Varzesh TV 2 HD Farsi
Orange Sport 2 Slovakia
C More Sport 2 HD fin
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