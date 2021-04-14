القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا





تقام اليوم الأربعاء مواجهة بوروسيا دورتموند ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز السيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ويدخل أبناء جوارديولا المواجهة بنية التعادل أو تحقيق الفوز للعبور إلى الدور نصف النهائي.





وتنطلق مواجهة الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وتُنقل المواجهة عبر القنوات التالية :-





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