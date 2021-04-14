المواجهات المحتملة للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021.





وحقق الأعلى الفوز في المباراة الأخيرة على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ختام جولات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.





وتأهل المارد الأحمر إلى دور الثمانية كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني المتصدر بواقع 13 نقطة في المركز الأول.





ومن المحتمل أن يواجه الأهلي احد الفرق الثلاثة التي تصدرت مجموعتها، (الترجي بطل تونس، أو الوداد بطل المغرب، أو صن داونز الجنوب إفريقي)، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة النصر والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة كأس مصر.



