بداية ساخنة لأولى حلقات " سوق الحرير ٢"

بداية ساخنة لأولى حلقات الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني سوق الحرير والذي حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول الذي تم عرضه الموسم الماضي وهذا الموسم يواصل العمل سخونة أحداثه حيث يبدأ بتعرض زياد والذي يلعب دوره مؤيد الملا لإطلاق النار من قبل عبد الله أثناء خطف عمار وعمر، ويلعب دوريهما الطفلين شادي وربيع جان وملاحقة الشرطة لعبد الله الذي يتوارى بفندق شادية وتلعب دورها روعة السعدي بتوصية من عمران ويلعب دوره بسام كوسا ، من جهة أخرى يخبر ياسين ويلعب دوره بسام دكرك العنصر في المخفر شحادة ويلعب دوره فادي صبيح أن زياد في المستشفى بين الحياة والموت.شحادة يلجأ الى فؤاد ويلعب دوره علاء قاسم من اجل تهريب زياد.



ليؤكد هذا نجاح رهان الأخوين الأخوين بسام ومؤمن الملا على سوق الحرير وأحداثه المثيرة منذ الموسم الأول.

وكانت الحلقات قد بدأ عرضها منذ أمس عبر شاهد وعبر قنوات MBC .

وعلى صعيد أخر يقترب المخرج المثنى الصبح من تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" .



ومن المتوقع أن يستمر تصويره عدة أيام في شهر رمضان.



العمل حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا.



ومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .



وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ .



العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.





