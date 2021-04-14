دولة أوروبية تعلن استعدادها لاستضافة أول لقاء محتمل بين بوتين وبايدن

أعلنت دولة فنلندا، اليوم الأربعاء، استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

ورد مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، على سؤال عما إذا كان بإمكان فنلندا معاودة عرض هلسنكي أو مدينة فنلندية أخرى كمكان لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي: "فنلندا كانت دائما تعرض مساعيها الدبلوماسية الحميدة. أما هذا اللقاء المحتمل فقد جرى إبلاغ كلا الطرفين باستعداد (فنلندا) لتنظيمه".

ولفتت الرئاسة الفنلندية، إلى أن العرض المذكور جرى قبل وقت معين وليس أثناء المحادثات التي أجراها بوتين وبايدن عبر الهاتف، أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إنه من المبكر الحديث عن عقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وأضاف الكرملين، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أنه يدرس المقترح الأمريكي بعقد قمة تجمع بوتين وبايدن في دولة محايدة.