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كارتيرون يستقر على تشكيلة الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس مصر

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقان اليوم لحساب مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المُنتظر أن يلعب فريق نادي الزمالك المواجهة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي ، محمود علاء ، محمد عبد السلام ، حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمود عبد العزيز ، فرجاني ساسي ، يوسف أوباما ، محمود شيكابالا ، إسلام جابر.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

يُذكر أن تلك المواجهة هي الأولى التي يخوضها البيت الأبيض عقب توديع دوري أبطال أفريقيا بعد إحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري.

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