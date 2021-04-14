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صراع إنجليزي على نجم سيلتك

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يفكر منذ هذه اللحظة في التعاقد مع أحد نجوم سلتيك الأسكتلندي من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن آرسنال دخل في سباق مع ليستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع الفرنسي أودسون إدوارد نجم سلتيك الأسكتلندي الذي أحرز 20 هدفا في 35 مباراة في الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه متبقى في عقد النجم الفرنسي مع سلتيك موسم واحد وقد يكون متاحا مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ثعالب ليستر قد يتمتعوا بأفضلية في هذا السباق لأن مدربه بريندان رودجرز وهو من أحضر إدوارد إلى النادي الأسكتلندي قبل 4 أعوام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدوارد كان قد انتقل إلى سلتيك عام 2017 على سبيل الإعارة قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يوقع عقدا دائما مع النادي الأسكتلندي مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

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