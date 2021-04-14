موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك فى مباراة مؤجلة بينهما من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة يوم 18 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات المالكة لحقوق بث الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحكام مصريين، رافضًا استقطاب حكام أجانب لإدارة مباراة القمة.