موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في بطولة الدوري الأوروبي

يواجه غدا الخميس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره غرناطة الإسباني ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق مانشستر يونايتد على غرناطة الإسباني بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.



