طبيب المنتخب يكشف مدة غياب تريزيجيه

أكد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي بالمنتخب المصري الأول، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي قد يحتاج 9 أشهر للتعافي من الإصابة.





وقال أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حسام البدري، المدير الفني للمنتخب كان يتابع معي موقف تريزيجيه منذ تعرضه للإصابة في مباراة ليفربول".





وتابع: "تريزيجيه من اللاعبين الأقوياء ونثق في عودته بشكل أفضل، ومن جانبنا نقوم بالتنسيق مع طبيب أستون فيلا هناك بشأن ما سيحدث بعد إجراء العملية الجراحية للاعب".





وواصل: "تريزيجيه سيخضع لعملية في أقرب وقت ممكن وبعد العملية سنعلن المدة المتوقعة لغيابه، ونتمنى أن يكون قادرًا على العودة في أقرب وقت ممكن، ومدة غيابه المحتملة بين 6 إلى 9 أشهر".





وأتم: "بعد إجراء العملية الجراحية ستكون الأمور أوضح مما هي عليها الآن بشأن موعد عودته، وكنت أود السفر إلى هناك لمتابعة العملية ولكن قيود السفر في الوقت الحالي تجعل من ذلك الأمر أكثر صعوبة".



