Advertisements

طبيب المنتخب يكشف مدة غياب تريزيجيه

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
أكد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي بالمنتخب المصري الأول، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي قد يحتاج 9 أشهر للتعافي من الإصابة.

وقال أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حسام البدري، المدير الفني للمنتخب كان يتابع معي موقف تريزيجيه منذ تعرضه للإصابة في مباراة ليفربول".

وتابع: "تريزيجيه من اللاعبين الأقوياء ونثق في عودته بشكل أفضل، ومن جانبنا نقوم بالتنسيق مع طبيب أستون فيلا هناك بشأن ما سيحدث بعد إجراء العملية الجراحية للاعب".

وواصل: "تريزيجيه سيخضع لعملية في أقرب وقت ممكن وبعد العملية سنعلن المدة المتوقعة لغيابه، ونتمنى أن يكون قادرًا على العودة في أقرب وقت ممكن، ومدة غيابه المحتملة بين 6 إلى 9 أشهر".

وأتم: "بعد إجراء العملية الجراحية ستكون الأمور أوضح مما هي عليها الآن بشأن موعد عودته، وكنت أود السفر إلى هناك لمتابعة العملية ولكن قيود السفر في الوقت الحالي تجعل من ذلك الأمر أكثر صعوبة".

أخبار تهمك

برشلونة يخطط لخطف صفقة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

مدة غياب جونيور أجايي

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ ساعتين

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 6 ساعات

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

02:21 م

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

04:00 م

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

02:13 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟