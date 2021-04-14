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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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صعد نادي تشيلسي الإنجليزي الي دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة بورتو البرتغالي فى دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره برايتون الأسبوع المقبل فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي تشيلسي المركز الخامس فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 54 نقطة.


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