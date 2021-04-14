مؤشر خطر يهدد إنتقال جارسيا لبرشلونة





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء عن وجود عقبة جديدة تهدد إنتقال إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي إلى برشلونة الإسباني.





وينتهي عقد جارسيا بنهاية الموسم الجاري وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى قلعة الكامب نو في صفقة مجانية خلال الصيف القادم..





قبل أن تخرج صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية وتؤكد أن الإدارة الجديدة لبرشلونة برئاسة لابورتا تواصلت مع وكيل جارسيا من أجل الإتفاق على شروط التعاقد وقدمت عرض أقل بكثير من الذي قدمه مجلس بارتوميو السابق.





في الوقت الذي حاول فيه البلوجرانا أن يضم جارسيا في مناسبتين سابقتين خلال الصيف الماضي لكن السيتي رفض العرض فيما لم تتم الصفقة في المناسبة الثانية لعدم وجود مجلس منتخب.



