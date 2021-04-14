ارتفاع موجودات مصرف قطر المركزي 4.4% في مارس

ارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 265.5 مليار ريال.





ووفقا للحسابات المالية لمصرف قطر المركزي الشهر الماضي، فقد سجلت موجودات الذهب ارتفاعا بنسبة 40% إلى 11.2 مليار ريال، بينما زادت "موجودات أخرى" بنسبة 74% الى نحو 37.3 مليار ريال.





هذا وسجلت أرصدة المركزي لدى البنوك الخارجية في مارس الماضي استقراراً عند 49 مليار ريال، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 7.7% إلى نحو 78.6 مليار ريال، وتراجع الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 86.7 مليار ريال.



