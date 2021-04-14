ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي 8.8% في فبراير

أظهرت بيانات إن الإنتاج الصناعي ارتفع 8.8% على أساس سنوي في فبراير شباط، وهو ما يتماشى مع التوقعات ويشير إلى نموه للشهر التاسع على التوالي بعد أن تضرر العام الماضي نتيجة إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا.





وقال معهد الإحصاءات التركي إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء التقويم وعوامل موسمية ارتفع على أساس شهري 0.1% في فبراير . وتوقع استطلاع لرويترز نموا سنويا 8.9%.





هذا وأوقفت العديد من المصانع التركية العمليات قبل عام، وذلك بُعيد تسجيل أول إصابة بكوفيد-19. ونزل الإنتاج 31.4% في أبريل و19.9% في مايو أيار قبل أن يبدأ التعافي في يونيو .