تامر حسني يحتل المرتبة الـ٢٤ عالميًا على"يوتيوب" بتتر أغنية"نسل الأغراب"





انجاز جديد يُحققه النجم تامر حسني، بشهر رمضان الكريم حيث احتل المرتبة ال٢٤ عالميًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بتتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، وذلك عقب عرض تتر المسلسل في أقل من ٢٤ ساعة.



حقق التتر نجاحًا عريضًا عبر مواقع السوشيال ميديا فور طرحه، ويرجع هذا لعدة أسباب أبرزها، أن غناء التتر بصوت النجم الكبير تامر حسني الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة بأنحاء مصر والوطن العربي، ولاحتلال أغانيه دائما مراتب عالمية على"يوتيوب" خلال ٢٤ ساعة من طرحها، بالإضافة لكلام الأغنية فهو واقعي ويتحدث عن صفات بعض الأشخاص الذين نضطر للتعامل معهم يوميًا، ولحنها جيد، وتوفيق حسني، بتجربته الأولى في تقديم اللهجة الصعيدي.



و يرجع أيضًا إلى أن العمل من بطولة أكبر نجمين وهم أمير كرارة وأحمد السقا.



جدير بالذكر أن حسني، يقدم خلال أحداث المسلسل ٧ رباعيات باللهجة الصعيدي أيضًا بمثابة أغاني قصيرة و بعضهم مصاحب للناي الرباعيات وهم من كلمات ساره سعيد، و هيثم نبيل و كريم سامي و جميعهم ألحان هيثم نبيل.



مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، ومي عمر.