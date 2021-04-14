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الذهب ينخفض مع صعود الأسهم العالمية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب اليوم ، إذ طغى صعود قوي في أسواق الأسهم العالمية على الدعم الذي يلقاه المعدن من هبوط الدولار وبيانات تظهر قفزة للتضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 1743 دولارا للأوقية (الأونصة) بما يعادل 0.1 بالمئة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1743.90 دولار للأوقية.

وقالت دانييل بريسمان المحلل لدى كومرتس بنك "كان رد فعل الدولار إيجابيا إزاء بيانات التضخم الأمريكية لأن عائدات سندات الخزانة كانت منخفضة وكذلك كان الدولار متراجعا، وهذا بالتأكيد قدم دعما للذهب" بحسب رويترز.

لكنه أضاف أن الارتفاع غير المسبوق للأسهم العالمية "مؤشر على إقبال شديد على المخاطرة.. المستثمرون يبحثون عن فرص أخرى للاستثمار غير الذهب حيث يمكن أن يجدوا عائدا أعلى".

قفز الذهب بما يصل إلى 0.9 بالمئة أمس بعد أن سجلت أسعار المستهكلين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام في مارس آذار. وغالبا ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم.

وهبط الدولار الأمريكي ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قليلا لتزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.32 دولار، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2686.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1176.06 دولار للأوقية.

 

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