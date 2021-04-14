عمومية 'دار التحرير' تعتمد القوائم المالية واللائحة الإدارية الجديدة

انتهت أعمال الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رئيس الجمعية العمومية، بحضور الدكتور أحمد مختار والدكتورة فاطمة سيد أحمد والأستاذ سامح عبد الله والأستاذ أحمد محمد فؤاد والأستاذ أيمن عبد الموجود والمهندسة جلستان عباس كامل والأستاذ محمود منتصر والأستاذ محمد عبد الراضي والدكتور محمد توفيق والمستشار مدحت لاشين والأستاذ محمد منير والأستاذ أحمد سعداوي والأستاذ اسلام شفيق والأستاذ محمود حسنين والأستاذ محمود أحمد عبد اللطيف والأستاذ محمد فوزي.





كما حضرت عزيزة التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة عبير رشاد محمد وكيل وزارة بالقطاع الثاني- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة هدى سعيد بخاتي رئيس القطاع الثاني- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة نهى أحمد بدر وكيل وزارة بالقطاع الثاني- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب

واياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر وأعضاء مجلس الإدارة حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة دار التحرير عن الأعوام المالية 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 واللائحة الإدارية الجديدة.





وبدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة حيث لم يتم خلال السنوات الثلاث الماضية انعقاد أي جمعيات عمومية بالمؤسسات الصحفية.





وأضاف الشوربجي أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونياً وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات.





كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.



