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الأردن يعلن تسجيل ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بكورونا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجل الأردن، ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بمنطقة شرق المتوسط بعد كل من إيران والعراق وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.

 

وبحسب وكالة "عمون" الإخبارية، سجل الأردن ثالث أعلى حصيلة وفيات أسبوعية بعد كل من إيران وباكستان.

 

وشهد الأردن، انخفاضَا في حصيلة الوفيات الأسبوعية بنسبة 12% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما انخفضت حصيلة الإصابات الأسبوعية بنسبة 21% مقارنة بالأسبوع الماضي.

 

وحتى الآن، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، إلى 672,090، فيما تم تسجيل 7,937 حالة وفاة في البلاد.

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