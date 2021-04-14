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نرمين الفقي: انتهيت من تصوير "ضل راجل".. ولم أتوقع ردود أفعال الجمهور الإيجابية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة نرمين الفقي عن سعادتها، لخوصها الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي بأدوار مختلفة لم تقدمها من قبل في مسلسلي "ضل راجل" و"النمر".

وقالت نرمين الفقي في تصريحات صحفية، أنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال، مشيرةً إلى أنها استمتعت كثيرًا بالعمل مع أسرة المسلسل وتجسيدها لشخصية جديدة عليها كسيدة قعيدة.

وتابعت، لم أتوقع ردود الأفعال الإيجابية التي تلقيتها على شخصيتي بالمسلسل منذ أول حلقة، وغمرتني محبة من الجمهور حصلت عليها من تفاعلهم معي على السوشيال ميديا، وتلقيت العديد من المكالمات من أصدقائي لتهنئتي.

وتواصل نرمين الفقي تصوير مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام، التي تقدم خلال أحداثه دور "شمس الحلق" وهي معلمة في سوق الصاغة، وتكون شقيقة "عنتر الحلق" الذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد.

ويُعرض مسلسل "ضل راجل" على قناة "الحياة" في تمام الساعة ١١:٣٠ مساء ً، وتُعاد الساعة ٤ صباحًا والساعة ٧:٤٥ صباحًا، والساعة ٤:٤٥، والمسلسل بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي واللبنانية نور، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

ويشاهد الجمهور مسلسل "النمر" على شاشة قناة "الحياة" في تمام الساعة ١٠:١٥ مساءً، والإعادة الساعة ٢ صباحًا والساعة ١:٣٠ ظهرًا، ويلعب بطولة المسلسل الفنان محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

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