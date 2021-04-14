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موعد مباراة محمد صلاح ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النجم المصري محمد صلاح مع ناديه  ليفربول لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

وكان ريال مدريد قد فاز على ليفربول في مباراة الذهاب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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نهائي دوري أبطال أوروبا موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

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