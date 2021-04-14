معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكان ريال مدريد قد حقق فوزا ثمينا على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب، على ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو".





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة مساء بتوقيت جرينتش.





معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:-

ويعلق المعلق الرياضي الجزائر حفيظ دراجي، على مباراة ليفربول وريال مدريد، وذلك عبر قناة Sports 1 HD

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