الأسهم اليابانية تغلق على تراجع خلال تعاملات اليوم





أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع اليوم، متأثرة بهبوط الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ يلقي ارتفاع في وتيرة الإصابات بكوفيد-19 بظلال من الشك على آفاق الانتعاش الاقتصادي، في حين يضغط انخفاض أسعار الفائدة على أسهم الخدمات المصرفية وشركات التأمين، وفقا لـ"رويترز".





وهبط مؤشر الأسهم القياسي نيكي 0.44 في المائة إلى 29620.99 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 في المائة إلى 1952.18 نقطة.





اقتفت عوائد السندات الحكومية اليابانية اليوم أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل.





نشاط التطعيم باللقاحات هو الأبطأ من بين الاقتصادات المتقدمة، بينما وتيرة الإصابات في تنام، ويساور الخبراء قلق من أن تكون طوكيو على أعتاب قفزة "ناسفة" في حالات الإصابة، وذلك مع تبقي 100 يوم على موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو.





وانخفضت أسهم شركات التأمين، إذ خسر سهم داي-إيتشي لايف هولدنجز 2.13 في المائة وتراجع سهم تي آند دي هولدنجز 3.89 في المائة.





كما تراجعت أسهم البنوك الكبرى، إذ هبط سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب 0.46 في المائة وفقد سهم سوميتومو ميتسوي فايننشال جروب 0.82 في المائة.





وقفز سهم توشيبا 5.77 في المائة وسط تقارير عن مزيد من الخطط لتقديم عروض للمجموعة، لكن إعلان الشركة استقالة رئيسها التنفيذي نوبواكي كوروماتاني حد من المكاسب.