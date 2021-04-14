رئيس مياه القناة: صيانة محطات القنطرة الكبرى والصغرى استعدادا لفصل الصيف

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي صيانة محطة مياه القنطرة غرب الكبرى، ومحطة مياه الكيلو 19، ومحطة مياه أبوخليفة التابعة لمدينة القنطرة غرب، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بإقليم محافظات القناة.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه القنطرة غرب الكبرى بقدرة تصميمية 800 لتر ث\، ومحطة مياه الكيلو 19 بقدرة تصميمية 400 لتر ث\، ومحطة مياه أبوخليفة بقدرة تصميمية 120 لتر ث\، والتي تتم تحت إشراف محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، وخالد اللفطى مدير محطات قطاع المياه، وتشمل صيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف، وتفصيل ولحام خطوط الخدمات، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ خطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمه متميزة فى مجال مياه الشرب للمواطنين.



وأشار رئيس مياه القناة، عن استمرار الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.