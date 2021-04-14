Advertisements

رئيس مياه القناة: صيانة محطات القنطرة الكبرى والصغرى استعدادا لفصل الصيف

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي صيانة محطة مياه القنطرة غرب الكبرى، ومحطة مياه الكيلو 19، ومحطة مياه أبوخليفة التابعة لمدينة القنطرة غرب، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بإقليم محافظات القناة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه القنطرة غرب الكبرى بقدرة تصميمية 800 لتر ث\، ومحطة مياه الكيلو 19 بقدرة تصميمية 400 لتر ث\، ومحطة مياه أبوخليفة بقدرة تصميمية 120 لتر ث\، والتي تتم تحت إشراف محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، وخالد اللفطى مدير محطات قطاع المياه، وتشمل صيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف، وتفصيل ولحام خطوط الخدمات، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ خطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمه متميزة فى مجال مياه الشرب للمواطنين.

وأشار رئيس مياه القناة، عن استمرار الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

منذ أقل من ساعتين

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ أقل من ساعة

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

07:48 م

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

09:31 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

08:48 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟