"المركزي العراقي": زيادة المبيعات النقدية من العملة الأجنبية

قرَّر البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية.





وقال البنك، في وثيقة أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، إنه "قرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية إلى المصارف وشركات الصيرفة".



