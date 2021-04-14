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"المركزي العراقي": زيادة المبيعات النقدية من العملة الأجنبية
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:43 م
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قرَّر البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية.
وقال البنك، في وثيقة أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، إنه "قرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية إلى المصارف وشركات الصيرفة".
وأضاف أن "ذلك جاء لأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف"، بحسب "الألمانية".
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