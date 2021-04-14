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إجراء عاجل من 'الأعلى للإعلام' بشأن التطويل في إعلانات المسلسلات

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.

وقال المجلس في بيان له، إنه سيضطر للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية، وذلك بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتدائها على حق الجمهور، ودخول كل القنوات في ماراثون إعلاني لا يخدم الأعمال الدرامية ولا الهدف من إنتاجها.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطى المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

 ومن جانب آخر تقوم لجنة الرصد بالمجلس بمشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها للحفاظ على الهوية وتماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة و العنف سواء اللفظي أو الجسدي، وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي يحترم  الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.

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