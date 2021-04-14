3 قرارات من "التعليم" بشأن طلاب الثانوية.. تعرف عليهم

مازالت وزارة التربية والتعليم تستعد لامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل، بما يضمن السلامة للطلاب ووفق إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد فيما بينهم.



مواعيد امتحانات شهر أبريل

ويعقد امتحان شهر أبريل المجمع للصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 25-4-2021، ويعقد للصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل، ويعقد امتحان الصف الخامس الابتدائي سيكون يوم الاثنين الموافق 26-4-2021.



وبالنسبة للمرحلة الإعدادية يعقد امتحان شهر أبريل للصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 25-4-2021، والصف الثاني الإعدادية سيكون يوم الاثنين الموافق 26-4-2021.



ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات الورقية المجمعة للصفين الأول والثاني الثانوي من 26ابريل حتى 28 أبريل.



الامتحانات لن تخرج عن مناهج أبريل

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس والإدارات التعليمية ملتزمة بتوزيع مناهج صفوف النقل بالفصل الدراسي الثانى أثناء وضع أسئلة امتحانات الشهور، بحيث تكون الأسئلة وفق الأجزاء المحددة، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على المديريات بعدم وضع أى أجزاء فى المناهج خارج الأجزاء المحددة سواء فى اختبار شهر أبريل أو مايو المقبل.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على استكمال المنهج الخاص بالترم الثانى رغم ظروف الجائحة حتى يحصل الطالب على المحتوى العلمى المطلوب لتحقيق نواتج التعلم والانتقال للصف الأعلى بشكل منضبط.



موعد الامتحانات التي لا تضاف للمجموع

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع سيتم إجراؤها في المدارس عقب امتحانات شهر مايو المُقبل، على مستوى المدرسة، تحت إشراف الإدارة التعليمية.



وأكدت الوزارة، على أن تتولى المدارس الثانوي، وضع وإجراء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب صفوف النقل الثانوي، الصفين الأول والثاني الثانوي العام.



وأوضحت وزارة التعليم، أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملًا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

