حبس حماده هلال داخل المقبرة ١٢ ساعة.. تعرف على  أحداث الحلقة الثانية من"المداح"



وشهدت أيضا الحلقة الثانية بداية صراع جديد للشيخ صابر مع الفنان «جمال عبدالناصر» والذي يرغب في العثور على مقبرة بها سبائك من الذهب ما يدفعه إلى الاستعانة بالشيخ صابر، واخباره بموافقة على زواجه من ابنته الممثلة نسرين طافش فى مقابل اكتشافه لسبائك الذهب والتى يعتبرها مهرًا لنسرين.



جدير بالذكر أن مسلسل «المداح» من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض مسلسل «المداح» يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل المداح للفنان حمادة هلال، والذي يُجسد شخصية «الشيخ صابر»، حيث تم حبسه داخل المقبرة خلال أحداث الحلقة الثانية والذي وصلت مدة حبسه داخل المقبرة إلى 12 ساعة، ولكنه استطاع الخروج منها عقب قراءة القرآن والأدعية.