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ذكريات مأساوية لسامية جمال.. تعرف على سبب كره "الفراشة" لشهر رمضان في طفولتها

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:30 م
سامية جمال
سامية جمال
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ذكريات مأساوية لسامية جمال.. تعرف على سبب كره "الفراشة" لشهر رمضان في طفولتها

يحمل كل منا ذكريات لا ينساها مرت به فى شهر رمضان، وخاصة فترة الطفولة وبدايات حياته، وكان لفنانى الزمن الجميل العديد من الذكريات فى شهر رمضان ظلوا طوال حياتهم يتذكرونها ولا ينسوها وتحدثوا عنها فى حواراتهم ولقاءاتهم القديمة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1958 تحدث عدد من نجوم الزمن الجميل عن ذكريات ومواقف حدثت لهم فى شهر رمضان وظلت عالقة فى ذاكرتهم يتذكرونها دائماً كلما جاء عليهم الشهر الكريم.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفراشة سامية جمال التى اعترفت بأنها كانت فى طفولتها تكره شهر رمضان، حيث عاشت الفراشة طفولة قاسية مع زوجة أبيها التى تفننت فى تعذيبها، وظلت سامية جمال تحمل صورة حزينة فى ذهنها لشهر رمضان ظلت تسترجعها كلما مرعليها الشهر الكريم كل عام فترة طويلة من حياتها.

وقالت الفراشة: "كانت زوجة أبى السبب فى الكراهية العميقة التى امتلأت بها نفسى وأنا طفلة لشهر رمضان، حيث كان أبى يحتفل به بأن يحضر كل المستلزمات والحلوى التى تميز شهر رمضان ويمتلئ بيتنا بالخيرات التى يستمتع بها إخوتى من أبى، ولكننى كنت محرومة من كل هذه الخيرات".

وتابعت الفراشة: "كما كان كل إخوتتى يحملون الفوانيس المزخرفة الجميلة وينطلقون فى المساء يلعبون ويغنون بها وكنت أنظر لهم بحسرة ولا يمكننى أن أخرج معهم أو ألعب أو امتلك فانوساً مثلهم لأن زوجة بى كانت تمنعنى وتسخرنى لخدمتها ليل نهار، وتتفنن فى تعذيبى حتى جعلتنى أكره شهر رمضان لأننى أرى إخوتى يستمتعون به وأنا محرومة من كل مظاهر الفرحة بهذا الشهر".

وأضافت الفراشة: "وعندما كبرت ونضجت وتحررت من سيطرة زوجة أبى انطلقت لأعوض ما فاتني، وأصبحت احتفل بشهر رمضان احتفالاً كبيراً أحاول به أن أنسى عذاب ومأساة طفولتي، واصبحت أحب هذا الشهر الكريم وأنتظره كل عام".

ذكريات مأساوية لسامية جمال.. تعرف على سبب كره "الفراشة" لشهر رمضان في طفولتها

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