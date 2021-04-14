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كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي على تشكيل الريدز الذي سيخوض به مواجهة ريال مدريد اليوم الأربعاء لحساب مباريات إياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا.

ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المواجهة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : فيليبس ، كاباك ، أرنولد ، روبيرتسون.

خط الوسط : فابينيو ، هندرسون ، تياجو الكانتارا.

خط الهجوم : محمد صلاح ، فيرمينو ، جوتا.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزهم أسينسيو وفينيسيوس جونيور هدفين فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد.

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