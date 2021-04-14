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وفاة كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر متأثرا بكورونا
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:36 م
ماريان ناجى
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رقد في الرب اليوم الأب الفاضل القمص أنسيموس رزق كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بميت غمر، عن عمر تجاوز ٧٠ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٢٥ سنة، إثر اصابته بفيروس كورونا.
ولد الأب المتنيح يوم ١٢ ديسمبر ١٩٥٠ وسيم كاهنًا في ٦ أكتوبر ١٩٩٥، ونال رتبة القمصية يوم ٢٦ يونيو ٢٠٠٠.
وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وبعض الآباء الكهنة، وأسرة الأب المتنيح.
ولد الأب المتنيح يوم ١٢ ديسمبر ١٩٥٠ وسيم كاهنًا في ٦ أكتوبر ١٩٩٥، ونال رتبة القمصية يوم ٢٦ يونيو ٢٠٠٠.
وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وبعض الآباء الكهنة، وأسرة الأب المتنيح.
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