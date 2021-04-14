Advertisements

وفاة كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر متأثرا بكورونا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
رقد في الرب اليوم الأب الفاضل القمص أنسيموس رزق كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بميت غمر، عن عمر تجاوز ٧٠ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٢٥ سنة، إثر اصابته بفيروس كورونا.

ولد الأب المتنيح يوم ١٢ ديسمبر ١٩٥٠ وسيم كاهنًا في ٦ أكتوبر ١٩٩٥، ونال رتبة القمصية يوم ٢٦ يونيو ٢٠٠٠.

وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وبعض الآباء الكهنة، وأسرة الأب المتنيح.

أخبار تهمك

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يخطط لخطف صفقة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

04:00 م

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

02:21 م

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

02:13 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟