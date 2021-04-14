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(الحلقة 1 من مسلسل حرب اهلية).. احداث وملخص الحلقة الاولى من مسلسل حرب اهلية.. هل ستنتقم يسرا من طليقها؟

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:35 م
حرب اهلية
حرب اهلية
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(الحلقة 1 من مسلسل حرب اهلية).. احداث وملخص الحلقة الاولى من مسلسل حرب اهلية.. هل ستنتقم يسرا من طليقها؟

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية" عداوة بين مريم (يسرا) وطليقها "عزيز" بسبب ابنتهما تمارا (جميلة عوض) وقسوة قلبها عليها بسبب كلام طليقها وزوجته نادين (سينتيا خليفة)، فهل ستنتقم يسرا من عزيز فى الحلقات المقبلة لتسترجع ابنتها لحضنها مرة أخرى.

وأظهرت الحلقة معاناة مريم، من اضطرابات نفسية بسبب جحود وقسوة ابنتها "تمارا" عليها، بعد ملأ والدها "عزيز" لقلبها بالكراهية تجاه طليقته مريم.

وتذهب مريم إلى عيادة يوسف (باسل الخياط)، وهو الطبيب النفسي لها والصديق المقرب، وتتلقى جلسات علاج بصورة منتظمة لديه وتقابل أروى جودة فى العيادة، وتدخل الأخيرة معها فى كيد نساء بسبب كلامها وأنها كبرت على الفضفضة، لترد عليها مريم بنفس الطريقة وتطلب منها أن تأتى لعيادتها لتجرى لها بعض العمليات فى وجهها لظهور التجاعيد.

مسلسل حرب اهلية
مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

مواعيد عرض مسلسل حرب اهلية والقنوات الناقلة
أعلنت قناة CBC عن موعد عرض مسلسل "حرب اهلية" للنجمة يسرا على شاشتها الساعة 7.45 مساء، يومياً خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.

(الحلقة 1 من مسلسل حرب اهلية).. احداث وملخص الحلقة الاولى من مسلسل حرب اهلية.. هل ستنتقم يسرا من طليقها؟

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