حصاد المجموعة الثانية في دوري القسم الثالث

تزامناً مع انتهاء منافسات المجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، والتي تشرف على تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.



شهدت المجموعة الثانية هذا الموسم منافسة شرسة بين الفرق المشاركة رغبة في تحقيق الصعود للقسم الثاني، والتي وصفت شكل المنافسة بها في مستهل المسابقة بلعبة الكراسي الموسيقية.



انحصرت المنافسة في بدايتها بين شبان المراغة وقفط والبداري، ثم تراجع قفط واستمر شبان المراغة، قبل أن يظهر فريق البداري في الصورة ويستمر في الصدارة حتى انتهاء المنافسة.



افضل هجوم

وجاء فريق أبوتيج الذي اختتم البطولة بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، في مقدمة الفرق التي تمتلك أفضل المهاجمين حيث احتلت مقدمة ترتيب المجموعة كأفضل هجوم والذي تمكن من إحراز 37 هدف خلال الموسم.



افضل دفاع

وحصل فريق البداري متصدر المجموعة والصاعد لدوري القسم الثاني على صدارة أفضل خط دفاع خلال الموسم حيث لم يدخل مرماه سوى 19 هدف.



أسوأ دفاع

وجاء فريق مكة المكرمة الهابط لدوري القسم الرابع في مقدمة ترتيب الفرق الأسوأ دفاعاً حيث دخل مرماه 47 هدف خلال الموسم .



الهابطين للقسم الرابع



هبط للقسم الرابع من المجموعة الثانية ثلاث فرق ، بدأها فريق نجوع مازن الذي أعلن انسحابه من البطولة عقب انتهاء منافسات الدور الاول، ومع انتهاء منافسات المجموعة أسفرت عن هبوط مكة المكرمة ومركز شباب سوهاج للقسم الرابع بعد قبوعهما مؤخرة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.



ترتيب المجموعة

1-البداري 41 نقطة

2-الرحلات 33 نقطة

3-أبوتيج 33 نقطة

4-شبان المراغة 31 نقطة

5-المراغة30 نقطة

6-اهلي المنشاة 30 نقطة

7-اخميم 29 نقطة

8-قفط 29 نقطة

9-شعب قوص 24 نقطة

10-شباب البلينا 23 نقطة

11-مكة المكرمة 21 نقطة

12-شباب سوهاج 21 نقطة

13-نجوع مازن أعلن انسحابه بنهاية الدور الأول