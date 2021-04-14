محمد نبيل يشارك يسرا للمرة الثانية في حرب أهلية بعد لدينا أقوال آخري



ومن جانبه أعرب محمد نبيل عن سعادته الغامرة بمشاركة النجمة يسرا للمرة الثانية بعد مشاركته لها في مسلسل "لدينا أقوال آخري" حيث قام بدور طبيب السجن الذي يساعدها علي الهروب بعدما حكم عليها بالإعدام.



يذكر أن محمد نبيل شارك في مجموعة من الأعمال منها حلقات مسلسل إلا أنا وكان له مشهد خلال أحداث المسلسل تخطي ٨ مليون مشاهدة.



مسلسل "حرب أهلية" تأليف أحمد عادل بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروي جودة ومجموعة أخرى من النجوم من إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب.

يشارك الفنان الشاب محمد نبيل خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية" الذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني علي قنوات CBC و CBC دراما وقناة دبي.