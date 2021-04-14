الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل خطة التعافي بقيمة 800 مليار يورو

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان إن التكتل اعتمد اليوم إستراتيجية تمويل لخطته الرامية لتمويل التعافي من جائحة فيروس كورونا التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو.





وأضاف هان في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع 800 مليار يورو بداية من العام الحالي حتى نهاية 2026 من خلال الخطة، بحسب "رويترز" .





وتابع أن الهيكل الأساسي للتمويل الداعم للإصدار يفترض أن يكون جاهزا بحلول يونيو وأن يبدأ التمويل في يوليو .





وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيقترض في المتوسط نحو 150 مليار يورو سنويا بموجب البرنامج، الذي سيشمل سندات خضراء بما يصل إلى 250 مليار يورو تمول مشروعات مفيدة للبيئة، وهو ما يتفق مع التوقعات.





سيطرح الاتحاد الأوروبي بموجب البرنامج سندات للأجلين المتوسط والطوبل من خلال مزيج من قروض مجمعة ومزادات، كما أعلن في وقت سابق.



