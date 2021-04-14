الكرملين: واشنطن عرضت عقد اجتماع بين بوتين وبايدن في إحدى الدول الأوروبية

قال الكرملين، إن واشنطن عرضت عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلايديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف الكرملين، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن لقاء السفير الأمريكي بمساعد الرئيس الروسي لا يعني أن الاستعدادات للقاء الزعيمين قد بدأت.

وقد أعلنت دولة فنلندا، اليوم الأربعاء، استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

ورد مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، على سؤال عما إذا كان بإمكان فنلندا معاودة عرض هلسنكي أو مدينة فنلندية أخرى كمكان لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي: "فنلندا كانت دائما تعرض مساعيها الدبلوماسية الحميدة. أما هذا اللقاء المحتمل فقد جرى إبلاغ كلا الطرفين باستعداد (فنلندا) لتنظيمه".

ولفتت الرئاسة الفنلندية، إلى أن العرض المذكور جرى قبل وقت معين وليس أثناء المحادثات التي أجراها بوتين وبايدن عبر الهاتف، أمس الثلاثاء.