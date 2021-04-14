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الزراعة توافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان نموذجية لخدمة صغار المربين

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن وزير الزراعة وجه بإنشاء 10 مراكز تجميع ألبان نموذجية لخدمة صغار المربين بالمراكز التي تفتقر لوجود هذه المراكز، وبها تعداد للثروة الحيوانية ويتركز بها صغار مربي الماشية ومنتجي الألبان.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه المراكز تعد بمثابة منافذ تسويقية لصغار مربي الماشية الذين يمتلكوا نحو 60-70% من جملة الثروة الحيوانية وماشية الألبان، والاهتمام بهذه المراكز هو اهتمام بصغار مربي الماشية، واهتمام بالثروة الحيوانية.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المراكز ليس فقط لتجميع الألبان، ولكن يسبقها الاهتمام بتحسين الوراثي واستيراد عجول متخصصة في إنتاج اللبن بالمزارع النظامية وصغار المربيين وبسعر أقل، وتكثيف المتابعات الرعائية والصحية والغذائية، وعمل الفحوصات الشاملة على جميع الرؤوس للتأكد من خلوها من أي امراض قد تنتقل للإنسان.

وأوضح، أن هذا المراكز توجد في سوهاج بطاقة 20 طن، وأسيوط مركز بطاقة 10 طن، والمنيا مركز بطاقة 10 طن، والطور بجنوب سيناء مركز بطاقة 8 طن، ومركزين بالفيوم، والبحيرة مركز، وكفر الشيخ مركزين، والغربية مركز ضمن 205 مركز قطاع خاص.

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