النقض تؤيد إعدام شقيقين لقتلهما 3 أشخاص من أجل الثراء الفاحش

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من شقيقين وأيدت حكم الاعدام الصادر بحقهم من محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل 3 أشخاص لخلافات علي تجارة الآثار بالجيزة.



وتضمن منطوق حكم محكمة النقض

- اولا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلا وفى الموضوع برفضه.



-ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع باقرار الحكم الصادر باعدام المتهمين



وتعود تفاصيل القضية عندما نشب خلافات بين المتهمين والمجني عليهما بسبب قطع أثرية كانت بحوزة الشقيقين وفضلا الانفراد بها مما جعلهم يرتكبون جريمة القتل بمنطقة جبليه حيث اودع المتهمون الآثار بعيدا عن أعين الناس بالمنطقة الجبلية وما أن ظفر الشقيقين بالمجني عليهم حتي ارتكبوا جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم من أجل الثراء السريع وتم إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات فاصدرت حكمها بالاعدام فطعنا أمام محكمة النقض والتي أصدرت قرارها السابق بتأييد حكم الاعدام.