Advertisements

النقض تؤيد إعدام شقيقين لقتلهما 3 أشخاص من أجل الثراء الفاحش

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من شقيقين وأيدت حكم الاعدام الصادر بحقهم من محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل 3 أشخاص لخلافات علي تجارة الآثار بالجيزة.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض
- اولا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلا وفى الموضوع برفضه.

-ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع باقرار الحكم الصادر باعدام المتهمين

وتعود تفاصيل القضية عندما نشب خلافات بين المتهمين والمجني عليهما بسبب قطع أثرية كانت بحوزة الشقيقين وفضلا الانفراد بها مما جعلهم يرتكبون جريمة القتل بمنطقة جبليه حيث اودع المتهمون الآثار بعيدا عن أعين الناس بالمنطقة الجبلية وما أن ظفر الشقيقين بالمجني عليهم حتي ارتكبوا جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم من أجل الثراء السريع وتم إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات فاصدرت حكمها بالاعدام فطعنا أمام محكمة النقض والتي أصدرت قرارها السابق بتأييد حكم الاعدام.

أخبار تهمك

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يخطط لخطف صفقة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

04:00 م

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

02:21 م

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

02:13 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟