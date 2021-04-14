موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك





يحضر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنيل فريق الكرة الأول بنادي الاهلي مفاجأة من العيار الثقيل لنظيره فريق نادي الزمالك وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقان يوم الثامن عشر من شهر أبريل الجاري.





وأكدت بعض المصادر الخاصة للفجر الرياضي أن الجنوب أفريقي إستقر على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا في دقائق عديدة من مواجهة النصر المقرر لها اليوم الأربعاء لحساب مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





ومن المُنتظر أن يشد موسيماني من أزر كهربا ويدعمه بصورة كبيرة على أمل الظهور بشكل جيد خلال الفترة القادمة ويستغل وجود بعض الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرًا.





يثذكر أن موسيماني سبق وأن قام بتوقيع عقوبة على اللاعب بإستبعاده من التدريبات الجماعية والمباريات على خلفية أزمه نشبت بينهما قبل أن يقدم إعتذاره للجهاز الفني واللاعبين ويعود للتدريبات.