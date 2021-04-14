تحرير ٩ محاضر بحملة على المخابز ببني عبيد في الدقهلية

قاد اليوم حاتم قابيل رئيس مركز بنى عبيد، في محافظة الدقهلية حملة تموينية مكبره، للتفتيش والمرور المفاجئ على أفران الخبز ببنى عبيد للتأكد من المواصفات والأوزان وجودة وشكل رغيف الخبز، ومدى جاهزية المخابز من عدمه في إنتاج الخبز، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وخلال ذلك تم المرور على عديد من المخابز بمدينة بنى عبيد، للوقوف على مدى جاهزية المخابز لإنتاج الخبز، وبناءا على ذلك تم تحرير ٩ محاضر مخالفات متنوعة شملت ٤ محاضر نقص موازين وذلك لنقص وزن رغيف الخبز عن الموازين المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية و٤ محاضر نظافة وعدم وجود شهادات صحية، ومحضر إعاقة وقطع أعمال الحملة.



ومن جانبه أكد رئيس المركز على إستمرار مثل هذه الحملات المكبره للمرور والتفتيش على المخابز للتأكد من توافر عناصر الأمان والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين بالتنسيق مع التموين والصحه والجهات المعنية بذلك داخل نطاق مركز بنى عبيد حرصًا على توصيل الدعم لمستحقية.