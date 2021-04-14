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ناجلسمان يكشف حقيقة مفاوضات بايرن ميونخ

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نفى جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي لايبزيج الألماني وجود أي مفاوضات مع بايرن ميونخ من أجل تولي تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال ناجسلمان في مؤتمر صحفي اقيم اليوم الأربعاء أنه لم يكن هناك ولا يوجد اي مفاوضات وبالطبع هذا الأمر لا ينطبق على وكلائي خاصةً أنهم ليسوا أحرار ولم يفعلوا أي شيء لم أحدده.

وكان البايرن قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا يوم أمس على يد فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من الفوز بهدف مقابل لا شيء بعد أن خسر ذهاباً بهدفين مقابل ثلاثة على ملعبه في أليانز أرينا.

في الوقت الذي خرجت فيه بعض المصادر الصحفية وأكدت أن هانز فليك المدير الفني للبايرن يدرس مستقبله مع الفريق خاصةً وأنه مرشح لتولي تدريب المنتخب الألماني وسط توتر كبير مع مجلس الإدارة.

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