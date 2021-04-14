دعم مستشفى السنبلاوين العام بجهاز CARM بحوالي 2 مليون جنيه

دعمت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مستشفي السنبلاوين العام بجهاز CARM بحوالي 2 مليون جنيه.



يتقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأسمى آيات الشكر والتقدير لوزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد لدعمها مستشفى السنبلاوين العام بجهاز عمليات CARM بقيمة تقديرية حوالي 2 مليون جنيه، وذلك في اطار اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة المستشفيات.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية ان تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى السنبلاوين العام لتقديم خدمة طبية افضل للمرضى حيث يعتبر الجهاز نقله كبيره لكونه يستخدم في عمليات العظام والمسالك البولية وازالة الأجسام الغريبة من الجسم.



وأشار وكيل صحة الدقهلية الي أن الجهاز يتمتع بقدرته على التصوير الإشعاعي، وهو جهاز تصوير طبى يستخدم لتصوير تشريح (الأجزاء بشكل واضح) للمرضى في غرفة العمليات أثناء الجراحة مما يسمح للطبيب بمراقبة التقدم وإجراء أي تصحيحات على الفور.



وأكد وكيل صحة الدقهلية الى انه بتركيب هذا الجهاز في المستشفي يكون قسم الأشعة والعظام جاهزا لإستقبال وإجراء العمليات لخدمة أهالي السنبلاوين والمراكز المحيطه والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.



الجدير بالذكر انه تم تخصيص جهاز تحميض ديجيتال CR لمستشفى اتميدة المركزى وجارى توريده خلال الايام المقبله.



