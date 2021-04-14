جسد دوره محمد علاء بمسلسل الاختيار2.. 7 معلومات عن الإرهابي همام عطيه

ظهر الفنان محمد علاء خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار2 وهو يجسد شخصية أحد الإرهابين الذين كانوا مسئولين عن استقطاب الشباب إلى اعتصام رابعة العدوية وهو "همام عطيه".



وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الإرهابي همام عطيه الذي جسد الفنان محمد علاء دوره في الاختيار ٢:



- اسمه بالكامل همام محمد علي عطية انضم لتنظيم بيت المقدس منذ تأسيسه، ثم سرعان ما انشق عنه في عام 2013، وأسس تنظيم أجناد مصر.



- حصل على دورات تدريبية في تصنيع العبوات الناسفة والقنابل اليدوية، وقام بتشكيل ما يتجاوز 10 خلايا تنظيمية، وإعداد عناصرها وتدريبهم على إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة لاستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتي بلغ عددها 26 حادثًا إرهابيًا.



أقام في منطقة الطوابق بفيصل منذ شهر أغسطس عام 2015م، وظل بها 8 أشهر مع أسرته المكونة من 5 أفراد، وكانت علاقته بالجيران محدودة، كما كان يعود دائما ليلا ومعه شنطة بها المتفجرات ويعقد اجتماعات التنظيم بشقته.



- كان متزوج وله ثلاث ابناء "خليل" و"امجد" و"مجدي" انتقل للإقامة معهم ومع زوجته في منطقة الطوابق، واعد برنامج قائم على محاور فكرية وعسكرية وحركية تمثلت في عقد لقاءات تنظيمية لأعضاء التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للرصد الأمني.



أبرز العمليات الإرهابية التي نفذها كانت ضمن حملة ارهابية تسمى "القصاص حياة" نفذ خلالها تفجيرات جامعة القاهرة التي راح ضحيتها العميد الشهيد "طارق المرجاوي" والمقدم "أحمد زكي" من قوة مديرية أمن الجيزة، وتفجير قنبلة امام قسم شرطة الطالبية التي أسفرت عن استشهاد الرائد "ضياء فتحي فتوح"، من قوة الحماية المدنية، أثناء تفكيكها واستهداف معسكر الامن المركزي على طريق الاسكندرية، واستهداف قسم شرطة ثان مدينة نصر، القاء قنبلة على كشك مرور بمنطقة الجلاء، واستهداف قوات الامن المتمركزة في ٦ اكتوبر، واستهداف قوات الامن بالقرب من السفارة الاسرائيلية.



تمكن قطاع الامن الوطني في ابريل 2015، من تحديد ورصد مكان اختبائه وقتله، بعد تبادل لاطلاق النار.



- وفي ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم الرئيسي في تنظيم أجناد مصر، همام عطية، لوفاته.

