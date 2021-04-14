ألان جريس لـ "الفجر": ساسي مثالي.. ومعلول عليه استعادة مكانه فى تشكيل تونس.. والطبيعي تتويج الأهلي بدوري الأبطال

المدرب الفرنسي ألان جريس هو أحد أهم المدربين فى إفريقيا والذي تولي قيادة كل من منتخبات السنغال ومالي والجابون وآخرهم تونس فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت فى مصر، وكان أحد أهم لاعبي المنتخب الفرنسي فى الفترة من 1974 حتي 1986 ودرب من قبل كل من باريس سان جيرمان وتولوز فى فرنسا، يتحدث لـ " الفجر الرياضي " عن العديد من الأمور فى الحوار التالي:-





وقال جريس عن تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا الأخير والمنافسة على اللقب الحالي:" من الطبيعي أن يحقق الأهلي الألقاب ويفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكان فوزه بالبطولة العام الماضي ليس مفاجأة بالنسبة لى فهو فريق كبير يستطيع تحقيق اللقب ويملك لاعبين على مستوي عالي، بجانب أيضًا الزمالك الذي دائمًا يستطيع تحقيق الألقاب والمنافسة بقوة، وكان تواجدهم فى نهائي العام الماضي طبيعي".





وكانت هناك أزمة بين جريس وعلى معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي خلال فترة تولي المدرب الفرنسي قيادة منتخب تونس، أدت إلي استبعاد لاعب الأهلي من حساباته فى منتخب تونس، وقال جريس عن معلول لـ الفجر الرياضي:" على معلول لاعب هجومي ويعبر عن ذلك بشكل كامل مع النادي الأهلي وخلال مشاركاته مع الفريق، عليه أن يستعيد مكانه فى تشكيل منتخب تونس، ولكنه لاعب أظهر إمكانياته مع الأهلي".





بينما تحدث جريس عن فرجانى ساسي لاعب وسط الزمالك ومنتخب تونس، قائلًا :" فرجانى ساسي لاعب رائع ويمكن للمدرب أن يستخدمه فنيًا بشكل رائع خاصة أنه لاعب فنى من طراز خاص، ويستطيع أن يقوم بتنظيم اللعب بشكل مثالي".





وأضاف عن نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، محمد صلاح، قائلًا :" محمد صلاح أصبح من أكثر اللاعبين الحاسمين بعد التألق مع ليفربول، وأصبح من أفضل اللاعبين والذي يستطيع أن يقوم بقيادة فريقه للفوز بالبطولات".





بينما عن مستوي منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري والذي صعد لكأس الأمم الأفريقية المقبلة قال :"منتخب مصر يصعب الحكم عليه الآن خاصة بعد الفترة الماضية التى شهدت توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا لعام 2020 بالكامل، وكان من قبلها خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لذلك سيتم الحكم على منتخب مصر خلال تصفيات كأس العالم المقبلة، ولكنه يظل دائمًا منتخب لديه كافة الإمكانيات لتحقيق الفوز ويملك لاعبين على مستوي عالي".



